Wohnen in Düsseldorf : Die Bordell-Häuser sind Geschichte

So soll der Neubau an der Rethelstraße 77 nach der Fertigstellung im nächsten Jahr später einmal aussehen. Foto: RKW Architekten+

Düsseltal An der Rethelstraße 73 bis 77 will die List-Gruppe jetzt einen Neubau mit 72 Mikroappartements errichten. Die zentrale Straße im Zooviertel ändert an mehreren Stellen ihr Gesicht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marc Ingel

Die rosigen Zeiten sind für den einstigen Bordellkönig Bert Wollersheim lange vorbei, einem Mitwirken in zweifelhaften TV-Formaten wie „Das Sommerhaus der Stars“ folgte im vergangenen Jahr die Privatinsolvenz. Bereits seit sechs Jahren sind die schummrigen Etablissements an der Rethelstraße 73 bis 77 nach dem K.o.-Tropfen-Skandal geschlossen. Jetzt ist in der bisweilen illustren Rotlicht-Geschichte mit käuflicher Liebe auch das letzte Kapitel geschrieben worden: Die drei Häuser wurden abgerissen. Wo einst der Champagner in Strömen floss, klafft nun eine gewaltige Lücke im Straßenraum. Platz für Neues wird auf dem mehr als 700 Quadratmeter großen Grundstück geschaffen.

Was dort entstehen soll, steht seit gut einem Jahr fest. Die List-Gruppe aus Nordhorn will zusammen mit den RKW-Architekten ein fünfgeschossiges, 2800 Quadratmeter großes Wohngebäude mit Tiefgarage für zehn Autos errichten, in dem ausnahmslos kleine Wohneinheiten zwischen 17 und 30 Quadratmetern entstehen sollen. Begeistert war die Politik nicht von der Idee mit den 70 Mikroappartements an der Rethelstraße (in der Bauvoranfrage war einmal von 23 Wohneinheiten die Rede). Eine Handhabe, die Planung zu verhindern, hatte sie aber nicht, da sich das Bauvorhaben nach Art und Maß der baulichen Nutzung in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt. Lediglich ein zusätzlich geplantes Gartenhaus mit zwei Bungalows im Innenhof wurde abgelehnt, der Investor lenkte ein.

Die Bordell-Häuser wurden abgerissen, an der Rethelstraße klafft aktuell eine große Baulücke. Foto: Marc Ingel

Mit dem Wohngebäude richtet sich die List-Gruppe vor allem an Studenten und „Young Professionals“ – eine Zielgruppe, die sowohl beruflich als auch beim Wohnort flexibel sein möchte und daher mit wenig Wohnraum gut leben kann. Aufgrund der Nähe zu mehreren Hochschulen und namhaften Unternehmen sei die Lage in Düsseltal optimal geeignet, heißt es von dem Unternehmen. Die Appartements werden vollständig möbliert und mit moderner Kommunikationstechnik ausgestattet – smartes Wohnen nennt das der Investor. Die Fassade soll mit dunklem und nachhaltigem Klinker sowie bodentiefen französischen Fenstern gestaltet werden. Ende 2021 soll alles fertig sein.

Dass die Rethelstraße sich im Umbruch befindet, beweist ein weiterer geplanter Neubau an der Hausnummer 22. Dort sollen die zwei Bestandsgebäude ebenfalls abgerissen und durch einen markanten Neubau ersetzt werden. Die vorhandene Tiefgarage soll erhalten und durch ein sechsgeschossiges Gebäude mit 19 Wohnungen überbaut werden.

Und auch die Baulücke an der Rethelstraße 117 neben Blumen Naskret soll verschwinden. In einem sechsgeschossigen Neubau wird neben Wohnungen in den Obergeschossen auch ein 50 Quadratmeter großes Ladenlokal im Erdgeschoss entstehen. Im rückwärtigen Grundstücksbereich sollen zusätzlich ein zweigeschossiges Doppelhaus mit einer Wohnfläche von 120 Quadratmetern sowie ein viergeschossiges Lofthaus mit sechs Maisonettewohnungen gebaut werden.