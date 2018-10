Düsseldorf: Bon Jovi spielen 2019 Konzert in der Arena

Düsseldorf Seit sechs Jahren haben Bon Jovi keine Konzerte mehr in Europa gespielt. Das ist Geschichte, im Sommer 2019 kommen die US-Rocker im Zuge ihrer Welttournee nach Düsseldorf.

Am 3. Juli 2019 ist es soweit, Bon Jovi treten in der Arena in Düsseldorf auf. Hier spielten sie bereits zweimal, zuletzt im Jahr 2011. Der Auftritt in Düsseldorf wird der erste in Deutschland sein, seit den Konzerten in München, Berlin, Stuttgart und Köln 2013. Während ihrer aktuellen „This House Is Not For Sale“-Tour haben Bon Jovi 2018 weltweit bereits 80 Auftritte absolviert. Ebenfalls in diesem Jahr wurden die Bandmitglieder in die „Rock and Roll Hall of Fame“ aufgenommen.