Düsseldorf Bei Bauarbeiten ist in Düsseldorf an der Ulmenstraße eine 250-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Wann sie entschärft wird, ist noch unklar.

Am Freitagmorgen ist auf einer Baustelle an der Ulmenstraße in fünf Metern Tiefe eine Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Feuerwehr ist noch vor Ort und berät gemeinsam mit Experten des Kampfmittelräumdienstes, wann die Bombe entschärft werden kann. Bislang ist noch nichts über eventuelle Evakuierungen von Bewohnern in der Umgebung bekannt.

Dieser Text wird laufend aktualisiert.