Auf Gelände der „Ulmer Höh“ entdeckt : 12.000 Anwohner müssen wegen Bombenfund Wohnungen in Düsseldorf verlassen

12.000 Anwohner müssen wegen Bombenfund Wohnungen in Düsseldorf verlassen

Düsseldorf Bei Bauarbeiten ist in Düsseldorf an der Ulmenstraße eine Zehn-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Sie soll noch heute entschärft werden. 30.000 Menschen sind insgesamt betroffen.

Bei Bauarbeiten auf dem Gelände der ehemaligen Justizvollzugsanstalt „Ulmer Höh“ in Düsseldorf-Derendorf ist am Freitagvormittag eine englische Zehn-Zentner-Bombe mit Aufschlagzünder gefunden worden. Feuerwehr und Stadtverwaltung haben am Mittag entschieden, dass sie noch heute entschärft werden soll.