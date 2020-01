Auf Gelände der „Ulmer Höh“ entdeckt : 12.000 Anwohner müssen wegen Bombenfund Wohnungen in Düsseldorf verlassen

12.000 Anwohner müssen wegen Bombenfund Wohnungen in Düsseldorf verlassen

Düsseldorf Bei Bauarbeiten ist in Düsseldorf an der Ulmenstraße eine 10-Zentner Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Sie soll noch heute entschärft werden. 30.000 Menschen sind insgesamt betroffen.

Bei Bauarbeiten auf dem Gelände der ehemaligen Justizvollzugsanstalt „Ulmer Höh“ in Düsseldorf-Derendorf ist am Freitagvormittag eine englische Zehn-Zentner-Bombe mit Aufschlagzünder gefunden worden. Feuerwehr und Stadtverwaltung haben am Mittag entschieden, dass sie noch heute entschärft werden soll.