Steffi Sasse hat mit ihren Söhnen die Bewohner des Paulushauses in Düsseldorf-Itter überrascht : Blumengrüße für abgeschottete Senioren

Um Menschen im Seniorenheim aufzumuntern, hat Steffi Sasse Blumenspenden vom Großmarkt gesammelt und mit ihren Söhnen Sträuße gebunden.

80 bunte Blumensträuße stellten Steffi Sasse und ihre Söhne Hugo und Fred am Mittwoch vor die Tür des Altenzentrums Paulushaus in Itter. „Gerade alte Menschen spüren im Augenblick die Isolation, und da ich gerade viel Freizeit habe, war es mir ein Bedürfnis, ihnen das Zeichen zu senden, dass wir sie nicht vergessen“, sagt Steffi Sasse.

„Eine wirklich komische Situation, weil wir das Gebäude ja nicht betreten dürfen“, beschreibt Steffi Sasse. Auch ihre Eltern leben im Paulushaus, die Kommunikation läuft im Moment hauptsächlich über Rufe vom Balkon. „Sie haben mir erzählt, dass sich die Senioren wahnsinnig über die kleine Aufmerksamkeit gefreut haben“, berichtet Sasse. Mit dem Blumengroßmarkt wurde bereits vereinbart, dass es weitere Spenden geben wird. „Dann werden wir noch mehr Sträuße binden und sie auch an andere Altenheime in Düsseldorf verschenken“, kündigt Sasse an. Die Aktion soll nach Möglichkeit wöchentlich wiederholt werden. Sie freut sich, auf diese Weise Zeit mit ihrer Familie verbringen zu können und gleichzeitig alten Menschen zu helfen. „Senioren dürfen ja im Augenblick nicht besucht werden, haben oft Langeweile. Die Blumen und ein paar nette Worte auf einer Karte können zumindest wieder ein wenig Farbe in ihren Alltag bringen“, so Sasse.