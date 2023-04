Lesung in Düsseldorf Dies Bloggerin macht Lust auf Mode

Susanne Ackstaller bezeichnet sich selbst als modischen Freigeist, der sich nicht so sehr für die aktuellen Trends interessiert oder sich an bestimmte Stilregeln hält. Mode sind für sie Looks, die ihre Persönlichkeit ausdrücken, Mode steht für Spaß und gute Laune, wie sie in ihrem Buch schreibt. Und genau das ist es, was ihre Leserinnen und die Abonnentinnen ihres Blogs so schätzen.