„Blockblocks“ klären über Müllvermeidung auf Düsseldorfer Organisation räumt bei Rock am Ring auf

Wenn Verena Löber und ihr Team in ihren blauen Outfits über die Campingplätze bei Rock am Ring laufen, sind die Reaktionen der Besucher unterschiedlich. Auf dem Green Camping kam „Blockblocks Cleanup“ am Samstagvormittag zum Beispiel besser an, als am Tag davor noch beim General Camping. „Es ist wirklich richtig sauber hier und die Leute reagieren ganz anders auf uns. Sie finden es richtig gut, dass wir uns hier einsetzen.“