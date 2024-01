Müll-Aufräum-Aktion in Düsseldorf BlockBlocks sammelt 100 Kilo Silvester-Müll

Am Sonntag war die lokale Umweltschutzorganisation „Blockblocks Cleanup“ erneut am Düsseldorfer Rheinufer unterwegs. Hier sammelten rund 35 Helferinnen und Helfer – trotz eisiger Temperaturen und Regen – auf den Rheinwiesen auf der linken Flussseite viel kleinteiligen Müll. „Insbesondere Silvester-Überreste konnten wir am Wochenende einsammeln“, erzählt die Geschäftsführerin des gemeinnützigen Unternehmens, Victoria Blocksdorf. Am Ende kamen in zwei Stunden rund 100 Kilogramm Müll zusammen, darunter Raketenreste, Konfettischnipsel und einiges mehr.