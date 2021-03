Merowingerstraße in Düsseldorf : Neuer Blitzer hat bereits 9334 Temposünder erwischt

An der Merowingerstraße gilt nun Tempo 30. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Auf der Merowingerstraße in Bilk tappen die Autofahrer weiterhin regelmäßig in die neue Radarfalle. Einen Fahrer erwarten nun 280 Euro Bußgeld, zwei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei.

(gaa) Auf der Merowingerstraße in Bilk tappen die Autofahrer weiterhin regelmäßig in die Radarfalle. Allein in der ersten Woche der Kontrollen (16. bis 22. März) wurden von der Stadt insgesamt 9334 Temposünder erfasst, die die Höchstgeschwindigkeit von Stundenkilometer nicht einhielten.

Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 85 km/h. Der Autofahrer überschritt demnach die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um 55 Stundenkilometer. Ihn erwarten nun 280 Euro Bußgeld, zwei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei. Insgesamt wurden 8458 Verwarnungsgelder und 876 Bußgelder – davon 99 Fahrverbote – registriert, teilte ein Stadtsprecher auf Anfrage am Montag mit.

Am Dienstag will die Stadt mit den zusätzlichen „30“-Markierungen auf der Straße fertig sein. Die Anpassung der Höchstgeschwindigkeit auf Tempo 30 erfolgte im Zuge der Abschaffung der Umweltspuren zum 1. März, sodass gut zwei Wochen nach der Umstellung mit den Kontrollen begonnen wurde. Kostenpflichtiger Inhalt Kritik kam zuletzt auf, weil Rechtsabbieger von der Suitbertusstraße in Richtung Südring die neuen Schilder nicht gut sehen konnten.