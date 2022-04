Wegen hoher Infektionszahlen : Düsseldorf bleibt bei Maskenpflicht in städtischen Gebäuden

Düsseldorf bleibt bei Maskenpflicht in städtischen Gebäuden

Eine Maske liegt in der Altstadt auf dem Boden. Foto: dpa/Oliver Berg

Düsseldorf Die Stadt hat eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen, die ab Montag bis zum 8. Mai gilt. Sie gilt auch für Oper und Schauspielhaus. Das Rathaus begründet den Schritt mit den immer noch hohen Infektionszahlen.

