Foie gras in Düsseldorfer Restaurants Bistro Fatal streicht Stopfleber von der Karte

Es ist nicht schwer, auf der Suche nach Stopfleber von Gans oder Ente in Düsseldorf fündig zu werden. Beinahe jedes Restaurant mit französischer Küche hat das Gericht auf der Karte. Einer, der die Stopfleber eigentlich liebt, stellt sie nun aber infrage. Alexandre Bourgueil, der das Bistro Fatal in Flingern betreibt, kündigte jüngst an, Stopfleber vorerst von der Karte zu streichen, sobald die Vorräte aufgebraucht sind.