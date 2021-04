Impfung in häuslicher Umgebung : Bislang kaum Pflegebedürftige in Düsseldorf geimpft

Bislang kaum Pflegebedürftige in Düsseldorf geimpft

Impfung in häuslicher Umgebung

3000 pflegebedürftige Personen haben in Düsseldorf um die häusliche Impfung gebeten. Foto: Ja/Oliver Berg

Düsseldorf Nur vereinzelt wurden pflegebedürftige Personen, für die der Weg ins Impfzentrum nicht möglich ist, geimpft. Und noch gibt es keinen konkreten Plan, wie die häuslichen Impfungen überhaupt ablaufen sollen.

Unklarheit über den Stand der Corona-Schutzimpfungen herrscht derzeit bei Pflegebedürftigen, die in ihren eigenen vier Wänden leben, sowie deren Angehörigen. Etwa 3000 Personen dieser Gruppe haben sich der Stadt zufolge gemeldet, weil sie eine Impfung zu Hause benötigen, da sie den Weg ins Impfzentrum in der Arena nicht auf sich nehmen können. Bislang wurden aber nur „vereinzelte“ Betroffene über das Impfzentrum in ihrer häuslichen Umgebung geimpft, wie ein Stadtsprecher sagte. Eine genaue Zahl könne nicht genannt werden.