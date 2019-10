Vierter Roller-Anbieter : Bird startet am Freitag mit 400 E-Scootern in Düsseldorf

Düsseldorf Nach Tier, Lime und Voi ist ab sofort ein vierter E-Scooter-Verleiher in Düsseldorf vertreten. Das vor zwei Jahren in Kalifornien gegründete Unternehmen Bird startet an diesem Freitag mit einer 400 E-Scooter großen Flotte.

Der Preis für die Freischaltung eines der elektronisch betriebenen Tretroller beträgt einen Euro, 20 Cent werden pro Minute für die Nutzung fällig. Zum Vergleich: Die anderen Anbieter nehmen ebenfalls 20 beziehungsweise 19 Cent je Minute; nur Voi ist mit 15 Cent je Minute günstiger. Bei der Zahlungsmethode können die Fahrer zwischen Kreditkarte und PayPal wählen.

Nach Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt und München ist Düsseldorf die sechste deutsche Stadt, in der die E-Scooter von Bird genutzt werden können. Die Entscheidung für die Landeshauptstadt beruht nach den Angaben des Unternehmens unter anderem auf den vielen positiven Erfahrungen aus Köln.

„CO 2 -Emissionen und Verkehrsdichte steigen in deutschen Städten zunehmend an – besonders auch in einer so großen Stadt wie Düsseldorf. Wir sind stolz, ab heute allen Einheimischen und Besuchern eine umweltfreundliche und zuverlässige Alternative zum Auto anzubieten“, sagt Bird-Geschäftsführer Christian Geßner.

Der „Bird One Germany E-Scooter“, der in Deutschland von dem Unternehmen eingesetzt wird, hat den Angaben zufolge eine Lebensdauer von bis zu 18 Monaten im Sharing-Betrieb sowie eine Reichweite von gut 50 Kilometern pro Batterieladung.