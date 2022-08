Top-Forschung in Düsseldorf : Wäsche waschen bei 20 Grad

Forschergeist: Stephan Thies, Karl Erich Jäger und Fabienne Hilgers (v.l.) Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Biologen der Uni erforschen in einem internationalen Großprojekt, wie sich Chemikalien durch biologische Enzyme ersetzen lassen. Das Ziel: Konsumgüter wie Waschmittel, Kosmetik und Kleidung umweltfreundlicher zu produzieren.

Forschung international! Biologen der Düsseldorfer Uni haben mit 16 Partnern aus Wissenschaft und Industrie in sieben Ländern das Großprojekt „FuturEnzyme“ gestartet. Das Ziel: Konsumgüter wie Waschmittel, Kosmetik und Kleidung umweltfreundlicher zu produzieren und dabei Chemikalien durch natürliche Enzyme zu ersetzen. „Wir schätzen, dass sich dadurch die CO 2 -Emissionen um 42 Tonnen jährlich reduzieren ließe“, sagt Karl-Erich Jaeger, Professor für Molekulare Enzymtechnologie. Die Europäische Kommission fördert den Forschungs-Verbund mit knapp sechs Millionen Euro.

Die Zahlen sprechen für sich: Ein durchschnittlicher Haushalt in Europa verbraucht heute bis zu 20 Kilo Waschmittel, 30 Kilo Textilien und ein Kilo Kosmetik pro Jahr. Bedarf steigend. „Umweltauswirkungen von der Produktion bis zum Verbrauch sollte deshalb so gering wie möglich sein“, so Jaeger. Das gelte für den Einsatz von Wasser, Chemikalien und Energie, aber auch für die Wasserverschmutzung und Abfallproduktion. Die Industrie – etliche Unternehmen zählen zu den Partnern der Wissenschaft – habe ein starkes Interesse daran, umweltschonender zu produzieren.

Info Ohne Enzyme gibt es kein Leben Forschungsstand Ohne diese Proteine, die wie Reaktionsbeschleuniger aller Prozesse im menschlichen Körper wirken, gäbe es keinen Stoffwechsel und keine Regeneration von Körperzellen. Sie sorgen dafür, dass Nahrung in einzelne Bestandteile zerlegt wird und sind direkt oder indirekt an allen lebenserhaltenden Prozessen beteiligt. Gerät dieser Mechanismus aus der Balance oder fehlt ein wichtiges Enzym, können lebensbedrohliche Krankheiten entstehen. Aber auch im täglichen Leben und in der Industrie sind Enzyme ein Motor für viele Prozesse. Sie können Ölverschmutzungen abbauen und wirken außerdem bei der Herstellung von Medikamenten. Und schließlich: Enzyme machen auch das Frühstücksbrötchen knusprig.

So habe Henkel beispielsweise in den letzten elf Jahren 44 Prozent seiner CO 2 -Emissionen eingespart, zudem 44 Prozent Abfall und 28 Prozent Wasser. Durch den Einsatz von nur wenigen Gramm Enzymen (Proteine, die chemische Reaktionen beschleunigen) auf einen Liter Waschmittel könne man verschmutzte Wäsche in Zukunft mit nahezu kaltem Wasser waschen. Denn diese Alleskönner schaffen es, auch bei 20 oder 30 Grad selbst hartnäckige Spuren wie Gras-, Rotwein- oder Fettflecken aufzuspalten und zu entfernen, und sie lassen sich zudem an die jeweilige Temperatur anpassen. Zudem könne dadurch bis zu 50 Prozent Energie beim Waschvorgang eingespart werden, erläutert Stephan Ties, der das Projekt koordiniert.

Auch heute arbeitet die Industrie bereits mit natürlichen Enzymen, allerdings würden sie erst bei nur zehn Prozent aller Prozesse eingesetzt – „aus Kostengründen oder weil diese Bio-Katalysatoren bisher nicht leistungsstark genug sind“, erläutert Jaeger. Deshalb sei es entscheidend, intelligente Technologien auf der Basis neuer Enzyme zu entwickeln (so das erklärte Ziel von FuturEnzyme), um Alltagsprodukte zu optimieren und Herstellungskosten zu senken. „Es geht nicht darum Waschmittel, Kosmetik oder Sportbekleidung von Grund auf neu zu entwickeln, was viele Jahre bis zur Marktreife dauern würde. Wir wollen vielmehr existierende Produkte umweltfreundlicher und nachhaltiger machen und gleichzeitig ihre Funktion verbessern“, so der Biologe.

Das gilt neben Waschmitteln auch für die Anti-Aging-Kosmetik und deren Inhaltsstoff Hyaluronsäure, ein natürlicher Bestandteil des Bindegewebes, der bei zunehmendem Alter abnimmt. Weshalb die Industrie verspricht, Hyaluron in Cremes würde die Faltenbildung reduzieren. Doch aufgrund der Größe seiner Moleküle sei ein Eindringen des Wirkstoffs in die Haut schwierig und der Anti-Aging-Effekt heute begrenzt. Die Wissenschaftler wollen deshalb Enzyme entwickeln, um Hyaluron-Fragmente in geringerer Größe herzustellen – die besser wirken.

Auch in der Textilindustrie werden noch immer viele Chemikalien in der Produktion verwendet, die am Ende der einzelnen Herstellungsschritte mit (viel) Wasser wieder entfernt werden. Dabei sollen künftig Enzyme die Rolle der Chemikalien ersetzen und so den Wasserbedarf drastisch senken. Außerdem würden diese Bio-Katalysatoren sogar Öle aus den Textilien entfernen, ohne deren Oberfläche zu beschädigen. Die Wissenschaftler sehen noch einen weiteren Vorteil ihrer Entwicklung: „Im Gegensatz zu chemischen Substanzen wissen Enzyme genau, an welcher Stelle sie arbeiten müssen.“ Ein natürlicher Mechanismus, der wohl auch für andere Industriezweige nutzbar sein wird wie bei der Herstellung von Arznei- und Futtermitteln.

Das Forscherkonsortium sucht vielversprechende Enzyme in Umweltproben beispielsweise aus dem Boden oder aus Meerwasser. Eine Herausforderung: Denn aus möglicherweise Millionen dort gefundener Enzyme müssen die für jedes Produkt am besten geeigneten herausgefiltert werden.