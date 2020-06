Düsseldorf-Carlstadt : Bilker Straße jetzt offiziell romantisch und revolutionär

Düsseldorf Im Herzen der Carlstadt gelegen, hat die Bilker Straße mit Blick auf ihre historische und kulturelle Bedeutung ein zusätzliches Straßenschild bekommen. Damit ist sie nun offiziell romantisch und revolutionär zugleich.

Das neue Schild mit dem Hinweis "Straße der Romantik und Revolution" wurde am Dienstag von Oberbürgermeister Thomas Geisel, Bezirksbürgermeisterin Marina Spillner und Sabine Brenner-Wilczek, Direktorin des Heinrich-Heine-Instituts, enthüllt.

Auf der Bilker Straße sind zahlreiche Kulturorte, wie das Institut français Düsseldorf, das Düsseldorfer Marionetten-Theater, Galerien und Ateliers zu finden. So eben auch das Heinrich-Heine-Institut, das Palais Wittgenstein und das Schumann-Haus.

Wie ein roter Faden finden sie sich thematisch immer wieder in Sonderausstellungen und Veranstaltungen des Instituts wieder. So zum Beispiel in Veranstaltungszyklen wie "175 Jahre 'Dichterliebe'" (2015) oder "Fabelfarben der Romantik - Heckenfeuer der Revolution" (2016-2019).