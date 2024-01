Nachhaltigkeit in Düsseldorf Bilker Bunker startet neues Event-Format „Sustain“

Bilk Die Düsseldorf Fashion Days Winter Edition starteten am Mittwoch und rücken die Modestadt für eine Woche ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Passend dazu richten die Wirtschaftsförderung Düsseldorf und das Düsseldorfer Magazin „The Dorf“ am Samstag, 27. Januar, erstmals das neue Event-Format „Sustain“ aus. Im Bilker Bunker, Aachener Straße 39, können Interessierte zwischen 11 und 18 Uhr nicht nur nachhaltig shoppen, sondern auch viele Infos rund um das Thema „nachhaltige Mode“ erhalten. Dazu wird es Vorträge, Panels und Live-Podcasts zu „Style & Sustainability“ geben: Sie drehen sich um Fast Fashion und mögliche Alternativen ebenso wie um die Zukunft der Nachhaltigkeit in der Mode.