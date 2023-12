Neue Woolworth-Filiale im Test Discounter eröffnet in den Düsseldorf Arcaden

Vor dem Laden hat sich eine Schlange gebildet, mehrere Kunden wollen am Glücksrad drehen. Zur Belohnung gibt es Grillzangen oder Flaschenöffner gratis. Währenddessen spricht der Moderator über die Geschäftsstrategie: „Wir sind so was von am expandieren, meine Damen und Herren.“ Woolworth hat 640 Filialen in Deutschland. In naher Zukunft sollen es mehr als 1500 werden.