Fund in Düsseldorf-Bilk : Toter Hund in Sporttasche Böschung heruntergeworfen

So wurde der tote Hund in Bilk aufgefunden. Foto: Clara-Vahrenholz-Tierheim

Update Düsseldorf Passanten haben an der Düssel in Düsseldorf-Bilk einen in eine Sporttasche gezwängten toten Hund gefunden. Das Tierheim sucht Hinweise zu Pasas Geschichte. Was zu dem Fall bislang bekannt ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marie Bockholt

Er hieß Pasa, war ein weißer Rüde und wurde in einer Sporttasche mitten in Düsseldorf gefunden: Passanten entdeckten den toten Hund am Montag an der Ecke Binterim-/Karolingerstraße in Bilk an der Böschung der Düssel. Der Kadaver wurde zunächst ins Clara-Vahrenholz-Tierheim nach Rath gebracht.

„Die Finder haben sich bei uns gemeldet und zwei meiner Kolleginnen sind hingefahren, um den Hund zu bergen“, erklärt Tierheim-Leiter Timo Franzen. Die Mitarbeiter des Tierheimes hätten anschließend Mühe gehabt, den Hund aus der Sporttasche zu befreien. Pasa sei ein großes Tier und etwa 45 Kilogramm schwer gewesen. Eine herbeigerufene Tierärztin schätze, dass der Hund zu diesem Zeitpunkt vor etwa 24 Stunden verstorben sei. Die Todesursache stehe derzeit noch nicht fest, erklärt Franzen.

Mitarbeiter des Tierheims haben den toten Hund geborgen. Foto: Clara Vahrenholz Tierheim

Der Körper des Hundes soll nun ins Chemische und Veterinäruntersuchungsamt nach Krefeld gebracht werden. Das ordnete das Institut für Verbraucherschutz und Veterinärwesen am Dienstagvormittag an.

Eine solche Untersuchung werde immer dann veranlasst, wenn der Verdacht bestehe, dass gegen Gesetze oder Verordnungen verstoßen wurde, zum Beispiel im Hinblick auf Tierschutz, Tiergesundheit und -seuchen oder auch tierisches Nebenprodukterecht, teilte ein Sprecher der Stadt Düsseldorf mit. „In dem angesprochenen Fall können entsprechende Verstöße zumindest nicht ausgeschlossen werden“, so der Sprecher weiter. Die Untersuchung sei daher zur Beweissicherung angemessen.

Fest steht bisher, dass der Hund ursprünglich aus den Niederlanden stammt. „Er hatte eine holländische Chipnummer“, erklärt Franzen. Anhand dieser konnte auch der Name ermittelt werden.

Dass tote Tiere mitten in der Stadt entsorgt werden, komme äußerst selten vor. „Wir haben aber immer Mal wieder Anrufe von Düsseldorfern, die nicht wissen, was sie mit ihrem verstorbenen Haustier machen sollen“, sagt Franzen.

Kennen Sie schon unseren Düsseldorf-Podcast Rheinpegel? Diesmal: Wie der neue Takt der Rheinbahn aussehen soll. Wieso es mehr 30er-Zonen gibt. Und wie immer mehr Cafés auf Instagrammability setzen. Jetzt hören: Den Rheinpegel finden Sie auch in Ihrer Podcast-App. Einfach hier klicken!

Er rät den Besitzern, sich zunächst an den Haustierarzt zu wenden. „In Düsseldorf gibt es außerdem einen Tierfriedhof“, so Franzen. Eine weitere Möglichkeit sei es, den Kadaver an der Kleintiersammelstelle der Awista am Höherweg abzugeben.