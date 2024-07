Pilotversuch in Düsseldorf-Bilk So klappt der Einkauf mit der neuen Aldi-Abholstation

Vor einigen Wochen stand er plötzlich auf dem Parkplatz bei Aldi-Süd in Bilk: ein Container, so groß wie ein Bauwagen. „Abholstation“ steht über zwei verheißungsvollen Fenstern. Die Discounter-Filiale am Südring ist einer von drei Standorten bundesweit, an denen das Unternehmen seit wenigen Tagen einen neuen Abholservice testet. Wir haben ihn ausprobiert.