Schiff aus dem Hafenbecken macht nochmal Ärger Aalschokker fährt sich offenbar unter Brücke in Bilk fest

Eine Woche nach seinem spektakulären Abtransport aus dem Becken am Alten Hafen in der Carlstadt hat der Aalschokker noch einmal für Aufsehen gesorgt. In der Nacht zu Mittwoch sollte er offenbar per Schwertransport weggebracht werden – blieb aber gegen 23 Uhr unter der Eisenbahnbrücke am Bilker S-Bahnhof in Fahrtrichtung stadtauswärts für eine Weile stecken.