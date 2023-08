Stadtteilfest „Bilk ist auf der Rolle“ Verbesserungsvorschläge für Bilker Stadtteilfest

Damit brachte die dreifache Mutter etwas an, dass nicht nur ihr an diesem Wochenende auffiel. Die Veranstaltung wirkte weniger wie ein Stadtteilfest, als ein Angebot des Shopping-Anbieters. Zwei der insgesamt fünf XXL-Spielangebote, darunter „Vier gewinnt“, die auf allen drei Etagen verteilt standen, waren am Freitagnachmittag gar nicht besetzt. In den Geschäften und Gastrobetrieben lief alles wie an einem ganz normalen Wochenende. „Da hatte ich mit mehr gerechnet“, bilanzierte Martin Soppart, der „Bilk ist auf der Rolle“ auch schon ganz anders erlebt hat.