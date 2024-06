Brauchtum in Düsseldorf Bilk hat erstmals eine Schützenkönigin

Sichtlich überwältigt nahm dann am späteren Abend der Ehrenchef des Bilker Regiments, Hans Dieter Caspers, aus den Händen des RSB-Präsidenten Jürgen Treppmann und seinem Vize Frank Buchholz den „Ehrenstern in Gold – Sonderstufe“ des DSB als höchste Auszeichnung des Deutschen Schützenwesen entgegen. Ein würdiger Abschluss der Feierlichkeiten beim Schützenfest in Bilk.