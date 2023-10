Stadtteiltreff in Düsseldorf Feier zur Wiedereröffnung der Spieloase in Bilk

An der Bilker Spieloase findet am Samstag, 28. Oktober, ab 12 Uhr ein buntes Familienfest statt. Damit wird der Abschluss der umfangreichen Bauarbeiten gefeiert, die viele Jahre geplant wurden und mehr als zwei Jahre dauerten. Die Besucher erwartet an der Brunnenstraße 65a unter anderem ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit Tanztheater, Showtanz, Livemusik der „Heavy Gummis“ und vielen Kreativ- und Mitmachangeboten. Die Gäste können sich etwa auf Bogenschießen, eine Hüpfburg oder Origami falten und Fingerstricken freuen. Eine Ausstellung informiert zudem über die Geschichte der Spieloase.