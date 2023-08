Kriminalität in Düsseldorf Mann bricht ausgerechnet Toilette auf

Ein 52-Jähriger hat versucht, das Geldfach einer Münztoilette am Moorenplatz in Bilk aufzubrechen. Dank eines aufmerksamen Anwohners konnte die Tat aber verhindert werden. Der Zeuge hatte am Dienstagnachmittag beobachtet, wie sich der Verdächtige mit Werkzeug an dem Fach zu schaffen machte, um an die Münzen zu kommen und rief die Polizei.