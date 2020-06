Corona in Düsseldorf : Am Aachener Platz wird am Samstag wieder getrödelt

Wegen der Corona-Pandemie konnten seit März auch keine Trödelmärkte stattfinden. Am Samstag, 13. Juni, geht es schrittweise wieder los. Der beliebte Trödelmarkt am Aachener Platz öffnet wieder. Allerdings ist die Besucherzahl limitiert.

Bis zuletzt waren wegen der Corona-Pandemie Großveranstaltungen untersagt, was auch Auswirkungen auf die Trödelmärkte in Düsseldorf hatte. Am heutigen Samstag sollen aber wieder Stände am Aachener Platz aufgebaut werden. Die Organisatoren werden am Eingang die Besucher zählen, maximal 1700 Menschen dürfen sich gleichzeitig auf dem Gelände an der Ulenbergstraße aufhalten, auf dem überall Maskenpflicht herrscht. Ein besonderes Hygienekonzept gibt es für die Standbetreiber aber nicht, sie müssen keine Desinfektionsmittel zur Verfügung stellen, so die Veranstalter. Anmeldungen habe es schon viele gegeben, auch weil die Wettervorhersage gut sei, sagen die Organisatoren.