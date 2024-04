Leerstandsquote bei mehr als zehn Prozent Bildet sich in Düsseldorf eine Büro-Blase?

Dabei zeigt sich diese neue Normalität im Düsseldorfer Büromarkt bereits. 2023 lag der Flächenumsatz, also die insgesamt neu vermietete Büro-Fläche, zum vierten Jahr in Folge etwa 40 Prozent unter der Nachfrage im Jahr 2019. Der Leerstand ist nicht nur an weniger guten Lagen wie der Grafenberger Allee oder am Seestern hoch, sondern eben auch ausgerechnet am so bürolastigen Standort Kennedydamm.