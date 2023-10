Besonderes Event in Düsseldorf Bilderbuchfestival lockte viele Kinder ins Schauspielhaus

Waren am Freitag noch Grundschulen und Kitas zu Gast im Jungen Schauspiel, öffnete sich „Plopp!“ am Wochenende für alle, die Lust auf ebenso spannende wie lustige Geschichten hatten, tolle Bücher lieben und sich in Workshops gerne einmal selbst zum Beispiel als Illustratoren ausprobieren wollten. Dafür zeigte Ulf K., wie man zeichnet und Max Fiedler gab Einblick in die Entstehung eines Comics.