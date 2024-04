Neu in Düsseldorf Bildband feiert Kunst und Natur des Volksgartens

Für Sabrina Rothe genießt die Fotografie bei dieser Tagesausstellung einen besonderen Stellenwert, „da sie diese einmalige Aktion für die Kunstschaffenden, und alle, die an diesem Tag nicht kommen konnten, festhält und als Dokument und Erinnerung erhalten bleibt. Zum einen als Ausstellung zum Nacherleben, aber auch im Katalog“. Für dieses „Festhalten von Zeit“ hat sie ein Beispiel: „Ein Kunstwerk wurde in einem Baum aufgehangen, wenige Tage nach der Ausstellung wurde ausgerechnet dieser Baum durch einen Sturm entwurzelt. Diesen Moment wird es leider so nicht mehr geben, aber es ist tröstlich, dass er zumindest noch einen schönen Auftritt hatte.“ Rothes Lieblingskunstwerk war übrigens ein orangefarbenes Zelt der Künstlerin Ulrike Kessl, das ebenfalls in einem Baum hing.