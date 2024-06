Benefizaktion in Düsseldorf Mehr als 3000 Biker bilden Korso in Düsseldorf

Wer am Motorradkorso „Biker4Kids“ teilnimmt, benötigt zumindest zu Beginn viel Geduld, Sitzfleisch und Stehvermögen. Denn bis die mehr als 3000 Teilnehmer, die einen symbolischen, jederzeit aufstockbaren Euro als Startgeld gezahlt haben, überhaupt am Höherweg losfahren können, vergeht viel Zeit. In zwei zeitlich getrennten Kolonnen werden die Motorradfahrer von den vielen Streckenposten auf die Reise Richtung Rheinwiesen geschickt, die Schlange hinter der Startlinie an der Ronsdorfer Straße reicht zurück bis zur Ruhrtalstraße. Da wird das Warten in schwarzer Kluft bei strahlendem Sonnenschein schon ein wenig zur Tortur.