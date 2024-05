Bijou Brigitte in Düsseldorf Modeschmuck-Marke eröffnet Mini-Boutique im Kö-Bogen II

Das Unternehmen hat bereits drei Standorte in Düsseldorf: an der Friedrichstraße in den Arcaden, an der Nordstraße in Pempelfort und an der Hauptstraße in Benrath. Das neue Geschäft in der Stadtmitte misst gerade mal 33 Quadratmeter und befindet sich zwischen dem Elektronikhändler Coolblue und der Kaffeemarke Nespresso.