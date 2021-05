Schutz gegen Corona : Impfung für Kommunalpolitiker

Düsseldorf Wer in politischen Gremien mitarbeitet, hat ein Impfangebot erhalten.

Krisenstabsleiter Burkhard Hintzsche hatte vor drei Wochen diese Ausweitung der Impfzielgruppe angekündigt. Düsseldorf folgt damit einem Landeserlass. Demnach sind Mitglieder des Düsseldorfer Stadtrates und der verschiedenen Ausschüsse sowie Gremien und der zehn Bezirksvertretungen impfberechtigt. Mitarbeiter wie etwa Referenten zählen nicht dazu, so lange sie kein Mandat in einem Gremium wahrnehmen.

Unter den rund 10.000 Mitarbeitern der Stadtverwaltung werden derzeit auch nur solche ausgewählt, die in der sogenannten kritischen Infrastruktur tätig sind – so wie auch bei Privatunternehmen, die in zur Impfung berechtigte Branchen fallen. Auch Spitzenbeamte wie Amtsleiter werden nur zur Impfung ausgewählt, wenn sie zum Krisenstab gehören.

Am 5. und 6. Juni : 900 Sonderimpfungen in Ratingen West

Die Stadt Düsseldorf vermeldet aktuell insgesamt 383.995 Impfungen in lokalen Arztpraxen, im Impfzentrum und durch mobile Teams. Davon handelt es sich in 104.417 Fällen um Zweitimpfungen.

Der Engpass besteht auch in Düsseldorf nach wie vor in der Menge des Impfstoffs. Weil so viele Dosen für Zweitimpfungen zurückbehalten werden müssen – denn diese müssen in einem vorgeschriebenen Abstand zur Erstimpfung erfolgen, damit die Vakzine wirken –, waren zuletzt keine Termine für Erstimpfungen mehr im Impfzentrum möglich. Die Stadtverwaltung befürchtet, dass sich dieser Zustand im gesamten Juni fortsetzt. Anders sieht es bei niedergelassenen Ärzten aus.