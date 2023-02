In Düsseldorf fehlen rund 1000 Pflegeheimplätze Düsseldorf bietet eine Vielfalt an Pflegeangeboten

„Es fehlt auch an entsprechenenden und bezahlbaren Grundstücken in der Stadt“, sagt Caritas-Chef Henric Peeters. Diese baut derzeit mit St. Anna an der Eiskellerstraße ein neues Pflegeheim, dort, wo früher das St.-Anna-Stift stand. „Bezahlbar für jeden und jede“ mitten im Herzen der Stadt. „Wir mussten uns vor einigen Jahren entscheiden, ob wir an der Merowinger Straße bauen oder in der Altstadt. Wir haben uns für St. Anna entschieden, weil es in der Stadtmitte kein anderes Pflegeheim gibt“, sagt Peters.