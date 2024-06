Vorfreude auf die Fußball-EM in Düsseldorf Biergärten dürfen für Public Viewing länger öffnen

Während es in Düsseldorf also eine rheinische Lösung für Biergärten gibt, wurde für die großen Public Viewings zum Beispiel in den Fan-Zonen extra das Immissionsschutzgesetz für die Zeit der EM geändert. Laut dem zuständigen Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr dürfen Großveranstaltungen in bis zu neun Nächten sogar bis 1 Uhr morgens stattfinden. Es muss aber sichergestellt sein, dass es bei angrenzenden Wohngebieten nicht lauter als 80 Dezibel wird.