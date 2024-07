Die Benrather Bierbörse läuft bis Sonntagabend Am Samstag war bestes Bierbörsenwetter

Der beiden Werstener behalten recht. Am Samstagabend ist es brechend voll und bleibt es bis zum Schluss um 23 Uhr. „Mehr Andrang geht nicht“, raunt Nolden zwischen zwei seiner Kontrollgänge rüber. Manche Stände kommen mit dem Nachholen der Fässer kaum nach. Überall bilden sich Schlangen, sind die Tische besetzt, dennoch hat man relativ schnell ein gefülltes Glas in der Hand. Alle Betreiber freuen sich über das ideale Börsenwetter, das auch am Sonntag anhält. An diesem dritten Tag geht die Börse schon um 22 Uhr zu Ende. Der Veranstalter weiß natürlich, was über die Theke gehen muss, damit es sich lohnt. Vor allem für die Stände, die aus der Lausitz, dem Erzgebirge und Bayern nach Düsseldorf gekommen sind. „So rund 9000 Euro Umsatz braucht es schon, damit Gewinn bleibt.“ An den Besuchern der Börse wird es nicht gelegen haben, sie haben dafür alles gegeben.