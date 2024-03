Nutztiere in Düsseldorf Bienenzuchtverein bietet Kurse für Freizeitimker an

Bienenvölker lassen sich nicht nur auf dem Land halten – auch in der Großstadt ist das möglich. Vitali Pahl, Vorsitzender des Bienenzuchtvereins Düsseldorf, erklärt: „Tatsächlich kann es Stadtbienenvölkern besser gehen als Bienen in Kleinstädten.“ Denn die Bienen hier profitieren von einer großen Vielfalt an Pflanzen, während auf dem Land häufig Monokulturen zu finden sind. „Das kann zu einem Mangel an Nahrung im Spätsommer führen, während die Bienen in der Großstadt durchgehend viel Futter finden.“ Viele großflächige Wiesen und insektenfreundliche Bäume scheinen ihre Wirkung zu zeigen.