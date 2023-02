Nach fast 200 Jahren wieder nachgewiesen Biberpaar fühlt sich am Altrhein wohl

Woher die eingewanderten Biber kommen, wisse man nicht genau, berichtet der Wildtierökologe Julian Oymanns. Möglicherweise haben sie ihren Weg vom Niederrhein oder aus der Eifel nach Düsseldorf gefunden. Auch an der Ruhr lebten Biber. Seit den 1980er Jahren habe man damit begonnen, in Nordrhein-Westfalen wieder Biber anzusiedeln, nachdem sie vor rund 200 Jahren durch den Menschen komplett ausgerottet worden sind. 1830 habe man den letzten Biber im Rheinland gesichtet. Er wurde wegen seines dichten und warmen Fells gejagt und sein Fleisch wurde verzehrt. Da er als Wassertier galt, habe die katholische Kirche das sogar während der Fastenzeit erlaubt. Inzwischen gibt es hier 1000 bis 1500 Tiere. Seit 2014 habe es in der Region immer wieder Nachweise anhand der typischen Fressspuren gegeben, beispielsweise am Unterbacher See. Vor fünf Jahren wurde bei Himmelgeist ein Biber schwimmend im Rhein fotografiert, weiß Elke Löpke.