Erster Nachweis in Düsseldorf seit fast 200 Jahren Biber kehren zurück in die Urdenbacher Kämpe

Der Biber besiedelt die Urdenbacher Kämpe wieder. Wie die Stadt Düsseldorf am Donnerstag mitteilte, waren bereits im vergangenen Sommer erste Sichtnachweise am Urdenbacher Altrhein gelungen. „Seit August vergangenen Jahres wurden dort umfangreiche Nagespuren an Baumstämmen gesichtet“, heißt es. Diese könnten eindeutig dem Biber zugeordnet werden. Inzwischen seien sogar zwei Biber gleichzeitig beobachtet worden.