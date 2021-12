Düsseldorf : Bezirksvertretung will mit Kindern tagen

Bezirksvertretung will mit Kindern tagen

Düsseldorf Das junge Gremium musste wegen der Pandemie in eine Zwangspause. Eine gemeinsame Sitzung des Kinderparlaments und der Lokalpolitik soll nun helfen, die Arbeit wieder aufzunehmen.

Das Kinderparlament des Stadtbezirks 10 ist ein in Düsseldorf einzigartiges politisches Gremium, in dem seit Frühjahr 2019 die Themen, die den Düsseldorfer Süden betreffen, von Vertretern der Schulen des Bezirks diskutiert werden. Von Anfang an haben auch die Bezirksvertretung und -verwaltung betont, dass die Meinung der Kinder und Jugendlichen durchaus ernst genommen wird.