Stephan Keller bei Bezirksvertretung 2 “Sie sind sehr gut darin, Geld auszugeben“

Zu letzteren hatte der Besuch aus dem Alten Rathaus weniger gute Nachrichten im Gepäck. Es werde bezüglich der Baustellen in den nächsten Jahren schlimmer, nicht besser werden. „Wir werden an vielen, vielen Stellen in die Straßen gehen müssen.“ Unter anderem wegen Kanalarbeiten, dem Ausbau der Fernwärmenetze sowie von Glasfaserkabeln. Immerhin werde der SB 2 der erste sein, der komplett mit Glasfaser versorgt sein wird. Beim Thema „Parken“ sei man in Sachen Quartiergaragen auf einem guten Weg. So soll jeweils eine am Cranachplatz und in der Rethelstraße entstehen.