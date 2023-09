Stadtbezirk 5 CDU-Fraktion stellt sich nach Wahl des Bezirksbürgermeisters neu auf

Das Gremium der Bezirksvertretung (BV) 5 wählte in seiner Sitzung am Dienstag auf Vorschlag der CDU-Fraktion den bisherigen Fraktionsvorsitzenden Benedict Stieber zum neuen Bezirksbürgermeister. Mit 31 Jahren ist er somit der jüngste Amtsinhaber in Düsseldorf. Er war mit 15 Ja- und drei Nein-Stimmen mehrheitlich gewählt worden. Stieber freut sich auf die neue Aufgabe, sieht diese aber auch als Herausforderung an: „Gerade Kommunalpolitik ist in meinen Augen der Kern politischen Handelns insgesamt. Besonders in unruhigen Zeiten, wie diesen, ist es wichtiger denn je, sich um sein Umfeld zu kümmern und dafür einzusetzen.“ Nachdem er im dritten Tagesordnungspunkt gewählt wurde, leitete Stieber den Rest der Sitzung.