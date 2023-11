Schwannstraße in Düsseldorf Bezirksregierung informiert über neue Flüchtlingsunterkunft

Düsseldorf · Die Bezirksregierung will in einem Bürogebäude in Golzheim bis zu 640 Flüchtlinge unterbringen. Am Donnerstag will sie Anwohner über die Pläne informieren. Zuvor hatte es bereits eine AfD-Demonstration und einen Gegenprotest gegeben.

13.11.2023 , 13:00 Uhr

Wegen der Flüchtlingsunterkunft gab es bereits Proteste – von der AfD und Gegendemonstranten. Foto: Anne Orthen (orth)