Trauerfeier in Düsseldorf : Bewegender Abschied von Friedrich Conzen

Düsseldorf Mit 76 Jahren ist der ehemalige Bürgermeister Friedrich Conzen überraschend gestorben – nach einer Familienfeier. Jetzt fand der offizielle Abschied in der Andreaskirche statt.

Taufe und Tod gehören mehr zusammen, als wir denken. Das gilt theologisch, wie Pater Elias Füllenbach am Montag im Trauergottesdienst für Friedrich Conzen klar machte, es gilt vor allem aber für den letzten Lebenstag des verstorbenen Altbürgermeisters. Am 24. September war Familienfeier in Berlin, ein Großneffe wurde getauft, es war ein schöner Tag bis zum Abend, als das Herz nicht mehr wollte. Das war der Moment des Abschieds, als alle Pläne Makulatur wurden: Zeit mit den Enkeln verbringen, das Ehejubiläum vorbereiten etc. Jede Sicherheit ist Illusion, sagte später der ehemalige Messechef Werner Dornscheidt in seiner Würdigung.