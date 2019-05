73-Jähriger in Düsseldorf : Bewährung für Drogenbesitzer

73-Jähriger in Düsseldorf

Düsseldorf (wuk) 15 Monate Bewährungsstrafe wegen Drogenbesitzes hat das Amtsgericht gestern gegen einen ehemaligen Obdachlosen aus dem Umfeld der Kö verhängt. Anfang 2018 war der 73-Jährige samt seinem Hund auf einem Spielplatz an der Klosterstraße von Mitarbeitern des Ordnungsamtes (OSD) kontrolliert worden.

Dabei fanden sich in seinem Rucksack fast 90 Gramm Haschisch. Hatte er damals noch erklärt, er habe die Drogen gerade in den Niederlanden erworben, beteuerte er nun im Prozess, das Haschisch habe er in der Innenstadt als „Sonderangebot“ gekauft. Eine Einfuhr der Drogen oder den möglichen Versuch eines Haschisch-Handels war dem Angeklagten nicht nachzuweisen.