Geschenk der Düsseldorfer Jonges Beuys-Boot steht jetzt wieder am Rhein

Zum Hintergrund des Bootes: Vor 51 Jahren war Joseph Beuys, schaffender Aktionskünstler und Dozent an der Kunstakademie in Düsseldorf mit einem aus einem aus Schwarzpappel gefertigten Einbaum von der Oberkasseler Rheinseite auf das rechtsrheinische Ufer übergesetzt. Der Standort der Holzskulptur an der Reuterkaserne wurde gewählt, da sich die Kunstakademie in der Nähe befindet und von Beuys und den Studenten als Landungspunkt ausgemacht wurde.