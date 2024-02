„Enormer Mehraufwand“ Bettensteuer macht Hotels in Düsseldorf das Leben schwer

Drei Euro Beherbergungssteuer pro Übernachtung – was nach einem kleinen finanziellen Aufwand klingt, sorgt in Düsseldorfer Hotels seit Beginn dieses Jahres für großen Unmut. Die Kritik von Hoteliers und Vertretern des Branchenverbands Dehoga: Die von der Stadt zum Jahreswechsel eingeführte Beherbergungssteuer sei in der Praxis kompliziert, sorge für unnötigen Mehraufwand und führe zu Unverständnis bei Gästen und Gastgebern. Während ein Stadt-Sprecher „sehr gute Gespräche“ mit der Branche sieht, beklagt Timo Schmitz, Leiter des 25hours-Hotels in Pempelfort: „Unsere Verbesserungsvorschläge werden nicht umgesetzt.“