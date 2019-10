Gericht in Düsseldorf : Betrunkener E-Scooter-Fahrer will seinen Führerschein nicht abgeben

Betrunkener E-Scooter-Fahrer will seinen Führerschein nicht abgeben

Gericht in Düsseldorf

Düsseldorf Mit 1,26 Promille ist ein 36-Jähriger auf dem Leihroller erwischt worden. 1600 Euro Strafe plus Führerscheinentzug plus einer Sperre von elf Monaten hat das Amtsgericht gegen ihn verhängt. Dagegen hat der Mann Protest eingelegt.

Trunkenheit auf einem Leih-Elektro-Scooter wird genauso bestraft wie Trunkenheit am Autosteuer. Das muss als einer der ersten E-Scooter-Kunden Düsseldorfs, der mit mehr als einem Promille auf dem Tretroller erwischt wurde, nun ein 36-Jähriger erfahren. 1600 Euro Strafe plus Führerscheinentzug plus einer Sperre von elf Monaten hat das Amtsgericht gegen ihn verhängt. Weil er das nicht akzeptiert und gegen den schriftlichen Strafbefehl förmlichen Protest eingelegt hat, kommt es Anfang Dezember zum Prozess. Vermutlich zum ersten Mal seit Einführung der E-Scooter wird damit öffentlich über Trunkenheit auf dem Tretbrett verhandelt.