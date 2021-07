Prozess in Düsseldorf : Randalierende Frau bringt Polizistin in Todesgefahr

Anwältin Ulrike Sieben (links) verteidigte die Angeklagte im Amtsgericht Düsseldorf. Foto: RP/wuk

Düsseldorf Im Rausch war eine 36-Jährige in ihrer Wohnung in Düsseldorf ausgerastet. Als die Polizei kam, griff sie die Beamten an, stieß eine Polizistin fast aus einem Fenster im dritten Stock. Am Dienstag bewertete das Amtsgericht Düsseldorf die Tat.