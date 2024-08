Verkäufer landet vor Amtsgericht Schummelei bei Verkauf eines Wohnmobils

Mit einem glatten Freispruch ging beim Amtsgericht am Freitag der Betrugsprozess gegen einen 36-Jährigen aus den Niederlanden zu Ende. Beim Verkauf eines Wohnmobils an einen Düsseldorfer Kunden habe er laut Anklage so sehr gemogelt, dass dem Käufer ein Schaden von rund 16.000 Euro entstanden sei. Dafür in einem Strafbefehl mit 4500 Euro belegt, hatte er aber Protest eingelegt. Und obwohl er zum Gerichtstermin nicht erschienen ist, kam die Richterin in Abwesenheit zu einem Freispruch.