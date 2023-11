Landgericht Düsseldorf Betrüger jonglierten mit Millionen

In einem weiteren Tatkomplex sollen die Angeklagten zwischen 2014 und 2018 mit etlichen Komplizen aus dem Ruhrgebiet gezielt Firmen mit renommierten Adressen in der Düsseldorfer City angekauft und unter deren Firmen-Namen dann allerlei Finanzdienstleistungen angeboten haben, die in Wahrheit aber nur der Eigen-Finanzierung der Täter gedient haben sollen. Speziell Aktien einer in New York sitzenden Firma, die angeblich Beteiligungen an finanzkräftigen, internationalen Konzernen halten würde und deren Börsengang ganz kurz bevorstünde, soll die Tätergruppe mit Hochglanzbroschüren und Lock-Anrufen dutzende von Geldanlegern zu Überweisungen auf ihre eigenen Firmenkonten verleitet haben.